Giugliano. Furto nella notte nel noto bar “A La Belle Epoque” di Giugliano, malviventi in fuga con casse di champagne, sigarette e denaro. Una gruppo di balordi, questa notte, si è introdotto all’interno della nota attività commerciale, in via San Francesco a Patria, facendo razzia di ogni cosa.

Come anticipa Internapoli, i malviventi hanno utilizzato un piede di porco per forzare la saracinesca. Entrati nei locali, hanno agito indisturbati portando via sigaretta, gomme, casse di champagne da poco arrivate per il Natale e altra roba ancora da quantificare. Il bottino si aggira intorno ai 10mila circa. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri della Compagnia di Giugliano per sporgere denuncia e avviare le indagini del caso

