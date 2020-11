Afragola. Si sente male in auto e muore all’esterno della Guardia medica. E’ accaduto stamattina, intorno alle 7, in via Dario Fiore. La vittima si chiamava Orlando Di Micco, 49 anni, del posto.

Afragola, tragedia all’alba fuori alla guardia medica: uomo morto in strada

Stando alle prime informazioni apprese dalla nostra redazione, il 49enne si stava recando al lavoro con un amico, che era alla guida di un’auto, quando improvvisamente è stato colto da un malore.

L’amico che era con lui ha cercato di prestargli soccorso e lo ha subito accompagnato in ambulatorio, dove ha chiesto aiuto ai medici. Ma il personale medico non ha fatto in tempo ad uscire dall’ambulatorio di guardia medica che il 49enne è morto stroncato da un infarto. Per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Orlando Di Micco lascia due figli.

