VILLARICCA. Sarebbe pronto un provvedimento di chiusura di alcune piazze e strade a Villaricca per contenere il contagio Covid. La sindaca Mariarosaria Punzo dovrebbe annunciarlo a breve.

Strade e piazze chiuse

Il primo cittadino, come hanno già fatto molti sindaci in particolare in Campania, chiudere le zone dove in queste ultime settimane si sono registrati assembramenti nonostante le disposizioni anti-Covid.

Una misura prevista dall’ultimo dpcm che consente ai sindaci di tutte le città d’Italia di chiudere strade e piazze dove si registrano particolari situazioni di pericolo come piazzetta Padre Pio o alcuni parchi cittadini. Al momento queste sono indiscrezioni, si attende l’ufficialità del sindaco.

“Purtroppo, nonostante l’impegno, i controlli e le restrizioni decise da quest’amministrazione, la curva dei contagi continua a salire e non arrivano buone notizie dalle autorità sanitarie sul fronte dei positivi al COVID-19 – ha scritto Punzo -. Ecco perché sono costretta ad intervenire con ancora maggiore rigore, decisione e fermezza.

Stiamo preparando una nuova ordinanza per Villaricca in quanto c’è una minoranza che non vuole proprio adeguarsi alle norme in vigore e soprattutto non ha capito la gravità della situazione”.

