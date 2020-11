Napoli. In attesa dell’esito del tampone, donna incinta perde il bambino. E’ accaduto a Napoli, dove una ragazza di 20 anni, residente nel quartiere di Pianura ha perso il suo bambino nell’attesa del esito del tampone.

Perde il bambino in attesa del tampone

Come riporta Il Riformista, la ragazza sarebbe arrivata in una nota clinica privata nel quartiere Vomero intorno alle 12 in preda a forti dolori. Ma per poter accedere alla sala operatoria e partorire bisognava aspettare l’esito del tampone per verificare che la donna fosse negativa al coronavirus. “Dalle 12 che aspettavamo il risultato è arrivato solo alle 18, ma ormai era troppo tardi e il bambino è morto”, ha detto Valentina, parente della donna.

La famiglia di Maria chiede chiarezza su quanto accaduto e giustizia. “In molti ci hanno accusato di aver aggredito medici e di aver sfasciato la clinica, non è vero niente. Non ci sono video che lo testimoniano. Doveva essere un giorno di festa invece si è trasformato in un incubo”, racconta la donna.

Ora si attende l’autopsia per chiarire esattamente quello che accaduto in quel lasso di tempo. Adesso Maria è in terapia intensiva all’Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno e la famiglia attende di sapere come sta. “È una tragedia nella tragedia, ma non chiamateci persone violente”.

