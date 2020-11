Scoperto un nuovo focolaio di Coronavirus in Campania. A Buonabitacolo, in provincia di Salerno, sono stati accertati 21 positivi in una casa di riposo.

Focolaio nel Salernitano, 21 positivi in una casa di riposo

A darne notizia è Il Mattino. Su 30 tamponi effettuati ieri nella rsa, ben 17 sono risultati positivi, tra ospiti e operatori. Sale così a 25 il numero dei positivi a Buonabitacolo.

Nel Vallo di Diano situazione complicata anche a Polla dove è risultato positivo un ausiliare dell’ospedale di Polla e un pensionato. A Polla 26 sono i contagiati. Aumentano i positivi anche a Sassano e Monte San Giacomo.

