Giugliano. Dramma a Giugliano, muore giovane ragazza di 21 anni. Si chiamava Fortuna Esposito, residente nel comune di Marano, la vittima deceduta all’ospedale di Giugliano. Da quanto apprende Teleclubitalia, la giovanissima soffriva già d’asma e sarebbe giunta al San Giuliano in arresto cardiorespiratorio.

Dopo aver praticato il massaggio cardiaco i medici non sono riusciti a salvarla. Come apprende la redazione, la salma è stata sequestrata e sarà sottoposta agli esami autoptici per capire l’esatta dinamica del decesso ed accertare eventuali responsabilità.

La giovane sarebbe deceduta nell’attesa dell’ambulanza. E’ giunta poi al pronto soccorso accompagnata dai familiari, ma a quel punto i medici hanno potuto solamente costatare il decesso nonostante il massaggio cardiaco.

