GIUGLIANO. Ieri primo giorno di lavoro per la neo giunta targata Nicola Pirozzi. In aula consiliare, per rispettare le distanze causa Covid, gli assessori freschi di nomina si sono riuniti per la prima riunione. Un incontro per conoscersi e mettere in moto la macchina amministrativa. Soddisfatto del suo esecutivo il primo cittadino.

Ieri la squadra di governo ha provveduto ad alcuni adempimenti necessari e in scadenza. Ma Pirozzi ha già detto che tra i primi punti di cui la giunta si occuperà a breve ci sono Puc e stabilizzazione degli Lsu.

Intanto il sindaco replica alla critica di aver nominato assessori “anonimi sotto il profilo amministrativo” da parte dell’ex presidente del consiglio comunale Luigi Sequino.

