Pavia. Un’auto sbanda e travolge tre persone alla fermata dell’autobus. Due di loro questa mattina hanno perso la vita in un terribile incidente avvenuto a Cava Manara sulla ex statale 35, all’altezza della pensilina che si trova sul ciglio della strada, nei pressi del Bivio Cava.

La tragedia

La vettura, condotta da un 85enne, è finita fuori strada mentre percorreva la ex strada Statale 35, all’altezza della fermata del bus nei pressi del Bivio Cava, centrando in pieno il gruppo di passeggeri in attesa.

I soccorsi

Inutile l’intervento dei soccorritori per due delle persone rimaste ferite che hanno riportato ferite troppo gravi e al momento dell’arrivo del 118 accorso sul posto con tre ambulanze e un’automedica non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Altri due feriti sono stati invece trasportati in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni sarebbero piuttosto gravi. Sul posto sono accorse anche le forze dell’ordine che ora dovranno ricostruire l’accaduto.

