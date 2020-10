Non solo l’avevano abusata sessualmente ma l’avevano anche minacciata di non raccontare nulla alla famiglia. E’ la storia di una 12enne di origini indiane residente a Fondi, insieme alla famiglia, abusata e violentata da 3 connazionali ospiti proprio in casa sua.

I fatti

Stando alla testimonianza, i tre aggressori vivevano sotto lo stesso tetto della 12enne, in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano. I tre uomini hanno abitato nella casa della vittima durante il periodo del lockdown e sfruttando l’assenza del padre, hanno più volte abusato della 12enne.

Gli inquirenti, dopo un’accurata indagine, sono riusciti ad individuare subito i responsabili. I 3, malgrado la famiglia ospitante non fosse ancora consapevole degli abusi subiti dalla figlia minore, erano stati allontanati dall’abitazione per altre motivazioni nel mese di luglio 2020.

Grazie ai riscontri, e tenuto conto del rischio di fuga dei tre soggetti coinvolti – in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano – la Procura della Repubblica di Latina ha emesso un provvedimento di fermo.

Due di loro si trovavano ancora a Fondi, mentre il terzo si era rifugiato a Pordenone.

