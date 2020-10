Napoli. Si scambiavano foto delle fidanzate, delle ex o foto trafugate dai profili Instagram. Foto di minorenni in costume o anche ritratti semplici con amiche per solo gusto di deriderle, di sfruttare la loro immagine per fini sessuali.

In questo gruppo ci è finita anche una minorenne che ha scoperto per caso che una delle sue foto era stata presa e data in pasto a depravati. A raccontarci questa storia è la sorella Francesca.



Francesca ci è poi finita lei stessa per ripicca, insieme a sua cugina, in questo gruppo. Così lei e la sorella hanno chiesto di rimuoverle immediatamente e la riposta è stata più che chiara: “Paga e io tolgo le foto”

