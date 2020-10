Giugliano. Sposi e alcuni invitati all’esterno della chiesa senza mascherina, la segnalazione a Teleclubitalia. Alcuni utenti hanno segnalato, con tanto di foto che per privacy non possiamo pubblicare, un maxi assembramento all’esterno della chiesa di Piazza Annunziata, per via di un matrimonio.

All’esterno della chiesa, ad attendere gli sposi, un folto gruppo di persone, molti senza mascherina. Anche gli sposi, usciti dal santuario, non indossavano la mascherina.

La parola d’ordine del governo è proprio quella di evitare feste e assembramenti per contrastare la diffusione del virus che proprio in questi ultimi giorni ha dato dimostrazione di circolare ancora in modo rapido.

Focolaio dopo matrimonio a Monte di Procida

Una festa di matrimonio con 76 invitati ha fatto emergere un focolaio di contagi a Monte di Procida (Napoli); sono stati registrati 44 casi positivi (tutti asintomatici) dopo l’evento, tenutosi ad inizio settimana in un locale del vicino comune di Bacoli.

Dopo la notizia, il sindaco, Giuseppe Pugliese venerdì scorso ha “blindato” il territorio comunale chiudendo scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi e di scommesse e circoli per anziani, vietando, inoltre, attività sportive sia agonistiche che amatoriali, con l’intento di frenare l’espandersi del contagio.

