Napoli. Uno studente della scuola media Carlo Poerio di Corso Vittorio è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. L’istituto oggi resterà chiuso per la sanificazione. Sospese le attività didattiche in presenza per consentire le operazioni di pulizia e igienizzazione straordinarie dell’istituto.

Napoli, alunno positivo al Covid: chiusa la scuola media Carlo Poerio

Lo ha comunicato ieri il dirigente scolastico Angela Sepe. Altri casi sono stati segnalati nelle ultime ore nella scuola Sauro di viale delle Galassie a Secondigliano e all’istituto comprensivo statale Adelaide Ristori, di Corso Umberto I.

Si comunica – scrive la preside della Poerio Angela Sepe nella circolare a studenti e genitori – che il giorno lunedì 05 Ottobre le attività didattiche in presenza della Scuola sono sospese per lo svolgimento delle necessarie operazioni di sanificazione straordinaria e pulizia dell’Istituto. Gli alunni delle classi seconde e terze potranno fruire in modalità asincrona del materiale didattico che i docenti caricheranno sul registro elettronico Argo. I genitori degli alunni delle classi prime riceveranno, nei tempi brevi, all’indirizzo email comunicato all’atto dell’iscrizione, le password per l’accesso al registro elettronico Argo”.

