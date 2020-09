Scatta l’obbligo di mascherine all’aperto a Somma Vesuviana. A disporre la decisione il sindaco, Salvatore di Sarno, che ha annunciato tramite social norme più stringenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Somma Vesuviana, obbligo di mascherine all’aperto

“Giovedì firmerò un’ordinanza per l’utilizzo obbligatorio delle mascherine anche all’aria aperta e per tutto il giorno – ha spiegato il primo cittadino -, così come avvenuto nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica.”

La decisione presa dopo l’incremento di nuovi contagi in città e in generale nei paesi vesuviani. Di qui, l’intervento del primo cittadino che, attraverso l’imminente ordinanza, sta cercando di contenere al massimo i danni causati dalla pandemia. Per i trasgressori sono previste multe e sanzioni.

