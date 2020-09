Campania. Sono in calo rispetto a ieri il numero dei nuovi contagiati in Campania. Oggi, 22 settembre, si registrano 156 casi di Covid-19 su più di 10mila tamponi processati. Fortunatamente nella giornata di oggi non si registrano decessi e ci sono 98 guariti. A comunicarlo il comunicato dell’Unità di Crisi.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 156

Tamponi del giorno: 4.310

Totale positivi: 10.659

Totale tamponi: 548.330 ​

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 457

Guariti del giorno: 98

Totale guariti: 5.247

