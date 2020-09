Campania. Sono 28 i comuni in provincia di Napoli andati alle urne domenica 20 e lunedì 21 anche per le Amministrative. Lo spoglio è partito questa mattina alle ore 9 e tutt’ora sta andando avanti. L’eventuale turno di ballottaggio, per i comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti, si svolgerà domenica 4 e lunedì 5 ottobre. Teleclubitalia seguirà tutte le operazioni in una lunga diretta tutti i risultati, con aggiornamenti in tempo reale.

Elezioni comunali, provincia di Napoli

Nel comune di Mugnano, il sindaco uscente Luigi Sarnataro si avvia ad essere confermato alla guida dell’amministrazione della città al primo turno. Dai risultati parziali, il candidato del centrosinistra ha preso il 70% delle preferenze. Dietro di lui ci sono i candidati sindaci Gennaro Ruggiero del centrodestra, Fausto Agnano del Movimento Cinque Stelle e Romina Imperatore de L’Altra Mugnano. A Giugliano sarà sfida a due al secondo turno tra Nicola Pirozzi, candidato del centrosinistra e il sindaco uscente, Antonio Poziello.

A Calvizzano, dopo lo scrutinio delle 10 sezioni ha vinto Giacomo Pirozzi con 68% delle preferenze seguito da Santopaolo con il 17,06%. Anche a Frattamaggiore il sindaco uscente Marco Antonio del Prete si avvia verso la riconferma. In base agli ultimi dati che emergono dalle sezioni scrutinate, il candidato di centrosinistra viaggia verso il 53 % delle preferenze.

In provincia di Napoli è certo dell’elezione Giuseppe Cirillo a Cardito, mentre sono già ufficiali le vittorie di Giuseppe Pugliese a Monte di Procida, Raffaele Barone a San Paolo Bel Sito, Arcangelo Russo a Mariglianella e Antonio Russo a San Gennaro Vesuviano, quest’ultimo candidato unico alla carica nella propria città.

A Pomigliano D’Arco a quasi metà dello spoglio elettorale, si prospetta un ballottaggio tra Gianluca Del Mastro (Pd, M5s e sette civiche) ed Elvira Romano, vicesindaco uscente appoggiata da sei liste civiche. Del Mastro è avanti di circa 200 voti sulla vicesindaco uscente, con un 41,82% contro un 40,16%. Distaccati, invece, gli altri due candidati, Maurizio Caiazzo (9,83%), e Vincenzo Romano (7,73%).

Anche nel comune di Ercolano arriva la conferma, Ciro Buonajuto viene confermato sindaco della città.. Ad annunciarlo lo stesso Buonajuto con un post via social: “Il viaggio continua, grazie a tutti”. Per il primo cittadino vittoria schiacciante con dati superiori al 70%.

Elezioni comunali, provincia di Caserta

In Provincia di Caserta, invece, vestiranno la fascia tricolore Carlo Montefusco a Roccamonfina e Vincenzo Caterino a San Cipriano d’Aversa, in corsa senza avversari e, quindi, certi dell’elezione già al superamento del quorum minimo di votanti. A questi due si aggiungono Enzo Guida a Cesa, Salvatore Montone a Castello del Matese, Guido Di Leone a Cellole e Gennaro Marcuccio a Castel Campagnano.

continua a leggere su Teleclubitalia.it