Rapinatore seriale arrestato dai Carabinieri. I militari della stazione di Frattamaggiore hanno tratto in arresto Vincenzo Mocerino, 20enne del posto già noto alle orze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord.

Frattamaggiore, arrestato 20enne: era rapinatore seriale dei giovani della movida

Mocerino è ritenuto gravemente indiziato della commissione di diverse rapine commesse ai danni di minori, durante le serate della movida di Frattamaggiore, tra la fine del 2019 e l’estate 2020.

Secondo quanto accertato, il 20enne avvicinava le vittime quando erano in strada, anche in gruppo. Puntava loro un coltello e sottraeva i contanti – spesso pochi spiccioli – che custodivano nelle tasche. Dieci le vittime individuate, molte quelle che presumibilmente non hanno mai denunciato temendo eventuali ritorsioni. In manette, Mocerino è ora presso il carcere di Poggioreale.

