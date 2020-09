Si rinnova il miracolo di San Gennaro. Il sangue nell’ampolla si è sciolto. Ad annunciarlo il cardinale Crescenzio Sepe nella cattedrale del Duomo.

San Gennaro, si è sciolto il sangue: il miracolo si rinnova

Il sangue si è sciolto alle 10 in punto. Un buon segnale per la città, impegnata da mesi a fronteggiare l’emergenza coronavirus e le conseguenze della crisi economica.

Il cardinale ha mostrato la reliquia ai fedeli, che hanno accolto la notizia con un lungo applauso. La cattedrale si presentava semivuota per via delle norme anti-covid. L’accesso è stato consentito solo a 200 persone. All’interno della Cappella di San Gennaro è stato permesso l’accesso alle “parenti”, gruppo di fedeli che ogni anno intonano delle preghiere per “incitare” il santo a realizzare il prodigio.

