Terribile incidente stanotte ad Anacapri. Uno scooter, con a bordo un ragazzo, si è scontrato contro un’auto, probabilmente ferma in strada. Il giovane è sbalzato dalla sella ed è finito a terra, morendo sul colpo. La vittima si chiamava Ettore Gargiulo, 20 anni, diplomatosi quest’anno all’Istituto Axel Munthe di Anacapri.

L’incidente mortale è avvenuto in via Orlandi, lungo il tratto carrozzabile che unisce la via provinciale al centro del comune di sopra dell’isola di Capri, un rettilineo dove sono presenti diversi hotel. L’altro giovane conducente è rimasto ferito nell’incidente, senza riportare gravi danni. Attualmente è ricoverato all’ospedale Capilupi di Capri.

Sul luogo del sinistro erano presenti alcune persone che hanno allertato i carabinieri delle stazioni di Anacapri e Capri che sono intervenuti immediatamente insieme alle ambulanze del 118. In corso le indagini per cercare di completare la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale. La notizia della morte del giovane Gargiulo si è diffusa immediatamente sull’isola, gettando nello sconforto un’intera comunità. Ettore era calciatore nella squadra giovanile Asd Anacapri calcio, apparteneva infatti a una famiglia molto conosciuta sull’isola.

continua a leggere su Teleclubitalia.it