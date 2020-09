Pavia. Una bimba è risultata positiva al Covid-19 in un asilo di Pavia. Subito sono scattati i protocolli di sicurezza: l’Asl locale ha provveduto a mettere in quarantena fiduciaria per 14 giorni l’intera classe frequentata dalla bambina.

Bimba positiva all’asilo

Si tratta in totale di 13 bambini di età compresa tra 4 e 5 anni e delle maestre entrate in contatto con loro, che saranno tutti a loro volta sottoposti a tampone.

La sezione frequentata dalla piccola risultata contagiata è stata sottoposta a sanificazione e disinfezione. Non ci saranno invece conseguenze per i bimbi che frequentano altre classi: il resto dell’asilo, infatti, resterà regolarmente aperto. Stando alle informazioni trapelate finora, la bambina risultata contagiata dal virus ha 4 anni: è stata sottoposta a tampone dal pediatra, contattato dalla madre della piccola, perché aveva la febbre.

“Abbiamo subito attivato la procedura con Ats Pavia per la presa in carico del problema – ha detto all’agenzia Ansa Alessandro Cantoni, assessore comunale all’Istruzione – . Sono stati contattati la direzione della scuola, gli insegnanti e le famiglie dei 14 bambini della sezione nella quale si è verificato il caso”.

