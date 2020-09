Napoli. Potrebbe aver contratto il virus anche il Cardinale Crescienzo Sepe dopo l’incontro con il presiedete del Napoli De Laurentiis, risultato positivo al Covid insieme alla moglie. “De Laurentiis? commenta il cardinale, ho letto la notizia stamani, dovrò fare un nuovo tampone. L’ho visto dieci giorni fa e ci siamo abbracciati e baciati, ma non avevamo la mascherina. Io la tenevo simbolicamente, non a coprire la bocca”.

Il commento del cardinale

Queste le parole del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo metropolita di Napoli, riguardo alla notizia della positività di Aurelio De Laurentiis. “Io mi sento bene per adesso. Faccio un augurio al caro amico De Laurentiis, così come a tutti i malati, spero che tutto finisca presto. Come vivo la situazione? Ho già pronto il mio rifugio, vado avanti fin quando posso. Se mi dovrò isolare passerò il tempo alla penitenza e alla preghiera per tutta Napoli”.

