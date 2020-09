Violento incidente poco fa sulla statale vesuviana SS268, in direzione Napoli. Due utilitarie si sono scontrate. Sul posto i carabinieri e l’ambulanza.

Incidente a Pomigliano sulla statale 268: si temono vittime

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del sinistro. Erano da poco passate le 19 quando due vetture – una Ford Focus e una Fiat Panda – hanno subito un impatto frontale all’altezza dell’uscita per Pomigliano d’Arco. Non sembra siano coinvolti altri veicoli. Il traffico in direzione Napoli ha subito vistosi rallentamenti.

Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso agli automobilisti e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Ci sarebbero vittime. La statale 268 è da anni teatro di violenti incidenti. I residenti dell’area vesuviana chiedono da tempo una messa in sicurezza di uno degli assi viari più trafficati della provincia partenopea.