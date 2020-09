Quasi un nuovo record di positivi in Campania. A comunicarlo è il bollettino ufficiale diramato dall’unità di Crisi. Oggi si registrano infatti 249 nuovi contagiati rispetto a ieri. Ma è anche record di tamponi: 7900, mai così tanti in un solo giorno.

Campania, boom di positivi: sono 249

Desta preoccupazione il nuovo numero di infetti rilevato in Campania a pochi giorni dalla riapertura delle scuole. Ma c’è anche da dire che in termini percentuali rispetto al numero dei tamponi processati il dato non è così allarmante. Non si registrano oggi neanche decessi. Dei 249 nuovi casi di Covid-19, 20 arrivano dalla Sardegna e 25 da paesi esteri. Di seguito il bollettino ufficiale:

Positivi del giorno: 249

Tamponi del giorno: 7.900

Totale positivi: 8.377

Totale tamponi: 467.131

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 448

Guariti del giorno: 24

Totale guariti: 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 45 casi di rientro (20 dalla Sardegna, 25 da Paesi esteri) e 16 contatti stretti di precedenti casi di rientro. ​

Con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall’estero e da altre regioni.

Si conclude questa fase dell'”operazione filtro” del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d’Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra.