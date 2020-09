Un morto e almeno sette feriti per un tamponamento a catena che ha coinvolto un camion e tre auto. L’incidente si è verificato questa mattina attorno alle 11 in autostrada A14 in direzione nord nei pressi dell’uscita di Forlì. Secondo quanto appreso, un mezzo pesante che trasportava legname ha tamponato una Volkswagen con a bordo quattro persone, ferma in colonna causa traffico. A perdere la vita è stato un 20enne che occupava il sedile posteriore della vettura.

Tragedia in autostrada

I feriti più gravi sono stati trasportati al trauma center del Bufalini di Cesena, e i meno seri a Forlì. Ricoverato l’autista del mezzo pesante. Feriti, non gravi, pure una mamma con due bambini di circa dieci anni a bordo della terza auto del tamponamento. Autostrade informa che l’incidente è stato risolto intorno alle 14.30. Il traffico transita su tutte e tre le corsie e i sette chilometri di coda sono gradualmente in diminuzione.

