San Giuseppe Vesuviano. Focolaio di Coronavirus a nel comune del vesuviano: 31 contagiati in pochi giorni. Sono tutti rientrati dalla Sardegna o dall’estero le persone contagiate dal Covid nel comune di San Giuseppe Vesuviano.

L’annuncio del sindaco

Il sindaco Vincenzo Catapano ha imposto l’obbligo delle mascherine per tutta la giornata. Poi sulla sua pagina social ha rivolto un appello categorico: ” I componenti dei nuclei familiari dei soggetti positivi ed i contatti stretti non possono e non devono uscire di casa, ma restare in isolamento.

Nessuna scusa, nessuna lagna! A breve firmerò la nuova ordinanza ed i controlli riguarderanno anche questo. Vi ricordo che il codice penale punisce severamente il reato di diffusione colposa o dolosa di epidemia”.

“Argineremo comportamenti irresponsabili- ha spiegato il primo cittadino- che si perpetrano in particolar modo dinanzi a bar, rosticcerie, pub, pizzerie, provvedendo alla sospensione delle attività che non si attengono alle regole. Grandissima attenzione andrà fatta anche negli esercizi commerciali al chiuso. Chiederò la massima collaborazione di tutte le Forze dell’Ordine, affinché il controllo del territorio sia capillare e le severe sanzioni previste siano applicate senza indugio”.