Napoli. “Se qualcuno ha mangiato da Hachi Ristorante giapponese al Vomero nell’ultimo mese, lo facesse presente, lo chef è risultato positivo e ha infettato un pò tutti, quindi attenzione”. Sta girando da diverse ore su whatsapp questo messaggio che ha messo in allarme i clienti del noto ristorante giapponese. L’sms è un fake e i titolari dell’attività fanno sapere che la situazione è attualmente sotto controllo.

La smentita dei titolari

Prendiamo le distanze e ci dissociamo da notizie/messaggi/vocali falsi o sommari, perseguibili di diffamazione, circa la situazione della nostra struttura, in quanto in gran parte non veritieri.

Il nostro canale Facebook resta l’unico e solo accreditato a diramare notizie ufficiali rispetto alla vicenda in atto e qualsiasi notizia non riportata da questo strumento è da ritenere infondata o destituita di ogni fondamento di verità.

inlineadv

Attualmente è in corso da parte dell’A.S.L. una procedura di controllo su clienti e personale, ed un’opera di sanificazione del locale stesso, a seguito di un caso di contagio riscontrato su un dipendente che era in ferie al momento dei primi sintomi ravvisati.

La procedura di controllo dell’ente sanitario, nel momento in cui è stato decretato lo stato di contagio del dipendente, ha comportato lo stop immediato delle attività lavorative dal giorno 24 agosto, nonché il fermo del personale tutto messo in quarantena, a seguito dei tamponi preventivamente eseguiti per sapere se esistesse qualche ulteriore caso di contagio fra essi.

Dai fogli delle presenze quotidiane, tutti consegnati all’A.S.L., e che tutti i clienti hanno firmato ogni sera, dalla riapertura di maggio ad oggi, la stessa A.S.L sta provvedendo di sua iniziativa a convocare, per le date che ritiene più necessarie e sensibili, le persone da sottoporre ad eventuali controlli o tamponi.

Qualora non foste stati convocati dall’A.S.L., perché non ritenuto necessario per la vostra data di presenza, ma i dubbi dovessero continuare a persistere, suggeriamo a chi lo ritenga opportuno, di segnalare il proprio caso all A.S.L. territoriale per predisporre un tampone volontario di controllo.