La vittima, il 59enne Pierluigi Mollica, è stata sorpresa nel sonno dal figlio. Svegliatosi di soprassalto, l’uomo avrebbe tentato di difendersi ingaggiando una colluttazione ma senza riuscirsi ed è morto per le gravi ferite. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, padre e figlio avrebbero litigato, poi il giovane avrebbe atteso che il 59enne andasse a letto per aggredirlo.

Al momento dell’omicidio in casa vi erano anche la convivente della vittima e il figlio più piccolo dell’uomo, un diciassettenne, che non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi.

Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, però, i soccorriti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne. Sul luogo del delitto anche i carabinieri che hanno rivenuto il ventenne con vestiti ancora sporchi di sangue e in stato confusionale.

Il giovane, che viveva nella stessa casa, è stato immediatamente posto in stato di fermo dai carabinieri e portato in ospedale per le ferite che ha riportato nella colluttazione col padre. Ora deve rispondere del reato di omicidio. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Messina, Maurizio De Lucia.