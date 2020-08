Villaricca. Rapina alla Lidl, banditi in fuga con i soldi. Come apprende Teleclubitalia, i malviventi hanno atteso l’orario della chiusura per entrare e compiere il raid. Si sono introdotti all’interno del supermercato per rubare l’incasso della giornata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano per i rilievi del caso e avviare le primissime indagini.

Seguiranno aggiornamenti

