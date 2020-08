Giugliano. L’hair stylist Antonio Campagnuolo, dopo il festival di Sanremo per varie edizioni, ancora protagonista di una importante Kermesse italiana. Sarà infatti in postazione nel back stage dell’arena di Verona il 2 e 5 settembre in occasione dei Seat Music Awards 2020 in diretta su Rai Uno.

Campagnuolo, parrucchiere ed esperto di colorazione che ha la sua sede in via Marchesella, 106 a Giugliano con “Artestyle Parrucchieri” , conquista un nuovo prestigioso palcoscenico:”Un nuovo traguardo professionale che mi riempie di gioia e per i quali ringrazio Patrizia Anno e Paolo De Maria per la continua e grande fiducia – poi continua – porterò “il mio forte” nel back stage dell’arena di Verona, ovvero il mio studio continuo sulle colorazione dei capelli”

COMUNICATO STAMPA