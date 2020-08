Da cinque giorni in Campania si registrano oltre 100 contagi. Anche oggi i numeri continuano ad essere alti: secondo quanto si legge dal bollettino diffuso dall’Unità di Crisi regionale, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 130 positivi, di cui 59 sono casi di rientro (44 dalla Sardegna, 14 da paesi esteri).

C’è un altro dato preoccupante, i decessi: 2 in un giorno. Per quanto riguarda i guariti, invece, al momento non si registrano nuovi pazienti guariti dal Covid-19.

inlineadv

Coronavirus in Campania, contagi in crescita

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 130 (*)

Tamponi del giorno: 3.631

Totale positivi: 6.241

Totale tamponi: 396.896

​Deceduti del giorno: 2

Totale deceduti: 445

Guariti del giorno: 0

Totale guariti: 4.373 (di cui 4.368 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 59 casi di rientro (44 dalla Sardegna, 15 Paesi esteri).