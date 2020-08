Tragico incidente stradale nella mattinata di giovedì 20 agosto a Senigallia. Attorno alle ore 8, un’auto si è schiantata contro un mezzo dei rifiuti ingombranti che si trovava fermo sul bordo della carreggiata, in Strada della Bruciata.

Un 35enne residente a Trecastelli, in auto con il figlio di 6 anni, stava transitando in strada della Bruciata quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrato con un camion per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Un impatto violento, per il piccolo non c’è stato nulla da fare è morto sul colpo. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza, un’eliambulanza oltre ai i vigili del fuoco.

Sul luogo della tragedia sono subito arrivati anche i familiari dell’uomo. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi. La salma del piccolo è starà trasferita all’obitorio di Senigallia.

Foto di repertorio