Campania. Coronavirus. In Campania sono in netto aumento i contagi da coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Oggi, 89 agosto, se ne contano 22 su 1.675 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. Ci sono altri 6 guariti.

Il bollettino

Positivi del giorno: 22

Tamponi del giorno: 1.675

Totale positivi: 5.077

Totale tamponi: 349.622

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 6

Totale guariti: 4.251