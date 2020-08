E’ prevista per domani un’allerta meteo sulla Campania. Per questo motivo il comune di Napoli ha deciso di chiudere tutti i parchi cittadini e rinviare le iniziative culturali ed eventi previsti in quelle sedi. La comunicazione sui social e sul sito del comune partenopeo.

Allerta meteo a Napoli, parchi chiusi

L’allerta meteo è di livello giallo ed è stata emanata dalla Protezione civile regionale a partire dalle 6 di domani mattina fino alle 20 della stessa giornata per piogge e temporali. Si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi.

