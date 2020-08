Sala Consilina. Tragico scontro nel salernitano, un morto e 3 feriti gravi. L’incidente è avvenuto questa mattina, 3 agosto, nella frazione di Trinità.

Sala Consilina, violento incidente

Dalle prime informazioni si registrano diversi feriti, di cui alcuni gravi. Coinvolti nell’incidenteun furgone e un’autovettura. Sul posto sono giunte quattro ambulanze del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Tre feriti gravi ed una vittima

Per una delle persone rimaste incastrate all’interno dell’auto non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita è un uomo di 40 anni del posto. Altri tre feriti sono stati trasferiti in ospedale in condizioni molto gravi.