Giugliano. Si sta sviluppando in questi minuti un grosso incendio in fascia costiera, nei pressi del Lago Patria. Le fiamme sono divampate nei pressi della Circumlago, come testimonia la foto postata da un utente in un gruppo Facebook. Decine già le segnalazioni da parte di residenti e cittadini della zona. L’enorme colonna di fumo nero ha invaso gran parte del territorio costiero.

Incendio a Lago Patria

Non è chiaro, al momento, cosa sta andando a fuoco né la natura dell’incendio. Allertate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Una situazione, quella dei roghi, a Giugliano e nei territori limitrofi sempre più fuori controllo. Complice di questi criminali che appiccano incendi su tutto il territorio, anche le temperature infernali di queste ultime settimane.

Aggiornamenti

I vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato la zona costiera in via Lago Patria. A bruciare parte di un canneto nei pressi del Lago Patria. Fortunatamente non ci sono stati danni alle abitazioni circostanti.

La diretta

