Napoli. Maxi rogo tossico al campo rom, colonna di fumo visibile a dicene di chilometri. È in corso un rogo di grandi dimensioni nei pressi del campo rom di via Mastellone a Ponticelli. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine: non si segnalano, almeno al momento, vittime o feriti. La colonna di fumo, alta decine di metri, è visibile da tutta la città.

related