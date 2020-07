POZZUOLI. Sono risultati negativi al secondo e terzo tampone i quattro cittadini di Pozzuoli che questa mattina il sindaco aveva comunicato come nuovi casi di Covid in città. L’Asl Napoli 2 nord ha effettuato un secondo e terzo test per accertare l’eventuale positività dei quattro ma entrambi i test sono risultati poi negativi.

L’azienda sanitaria sta per diramare un comunicato in cui chiarisce che al momento nella struttura ospedaliera c’è solo un caso positivo. Si tratta dell’infermiera del Santa Maria delle Grazie contagiata lo scorso 19 luglio. Il suo caso però pare sia non riconducibile all’ambiente ospedaliero ma familiare.

Questa mattina a dare la notizia dei nuovi positivi era stato lo stesso sindaco Figliolia tramite i social. Il primo cittadino aveva fatto sapere che in città c’erano cinque nuovi casi, di cui due operatori sociosanitari, un infermiere e un medico.

