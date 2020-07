Roma. Si sporge dalla terrazza del Pincio e cade da un’altezza di 15 metri. E’ morto così un giovane di 21 anni mentre era in compagnia della sua fidanzata.

Tragedia a Roma, si sporge dalla terra e cade: morto 21enne

A dare l’allarme è stata la stessa ragazza, anche lei di 21 anni, che prima ha allertato il Numero Unico per le Emergenze e poi fermato alcuni passanti che, in auto e a piedi, stavano transitando lì.

I fatti si sono consumati intorno alle 2:30 del 26 luglio. Sul posto i carabinieri di San Lorenzo in Lucina, il Nucleo investigativo della VII Sezione di via In Selci, i militari di piazza Venezia ed il personale medico del 118 che ha portato il 21enne all’ospedale San Giovanni in condizioni critiche. Per il giovane, però, non c’è stato niente da fare.

Secondo una prima ricostruzione, confermata anche dal racconto di alcuni testimoni, i due fidanzati stavano discutendo poco prima della tragedia. Bisognerà determinare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. La salma del giovane è stata affidata all’Autorità Giudiziaria per l’autopsia.