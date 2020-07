Gorizia. Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo nel parco Coronini Cromberg a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Secondo le prime informazioni, il 12enne era con il centro estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del corpo.

Gorizia, bimbo cade in un pozzo e muore

Presenti anche carabinieri e personale del 118. Secondo alcune fonti del comune di Gorizia, il piccolo non risponderebbe alle sollecitazioni dei soccorritori. Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre. Il pozzo nel quale è caduto il bambino non sarebbe una cavità naturale, ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo. Si tratta di un tipico pozzo dalla muratura circolare alta circa 50 centimetri e profondo trenta metri.

