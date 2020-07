Pozzuoli. Non ce l’ha fatta la bimba di quattro anni di etnia rom ricoverata al Santobono di Napoli, dopo che aveva rischiato di annegare nel mare di Pozzuoli.

Pozzuoli, bimba di 4 anni annega in mare: muore al Santobono

Purtroppo all’arrivo dei soccorsi si è constatato subito come le condizioni della piccola fossero gravi. I medici hanno cercato di salvarle in tutti i modi la vita, ma dopo un giorno la piccola non ce l’ha fatta ed è deceduta al nosocomio napoletano. La famiglia aveva sperato fino all’ultimo che la loro bambina potesse farcela, ma poche dopo dal suo ricovero la piccola è spirata.

