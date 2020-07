Sassano. Stava svolgendo le faccende domestiche, quando improvvisamente è caduta per terra, battendo violentemente la testa. Una donna di Sassano, sui 70 anni, è deceduta ieri in ospedale per le gravi lesioni.

Sassano, donna batte la testa per terra e muore

La signora era caduta in casa accidentalmente, mentre puliva la sua abitazione. Era stata soccorsa dal 118, trasportata all’ospedale “Luigi Curto” e poi al “Ruggi” di Salerno. Ma qui le sue le sue condizioni di salute sono peggiorate. I medici hanno fatto l’impossibile per salvarle la vita, ma per lei purtroppo non c’è stato più niente da fare.

