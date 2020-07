Torna la movida selvaggia anche in via Coroglio, una delle strade più frequentate dai giovani nei weerkend. Nel corso di una rissa un uomo è rimasto ferito con un coltello. Ben quattro giovani sono stati denunciati.

Napoli, aggressione in via Coroglio: quattro giovani denunciati

A intervenire sabato notte gli agenti del Commissariato di Posillipo. La Centrale operativa aveva ricevuto la segnalazione di un uomo ferito a colpi d’arma bianca. Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che quattro ragazzi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto dopo aver aggredito una persona.

I poliziotti li hanno rintracciati dopo un inseguimento e li hanno bloccati nella galleria Laziale. I quattro giovani, tra i 17 e 19 anni di Mariglianella, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’aggressione sarebbe partita per un diverbio all’esterno di un noto locale della zona di via Coroglio, abitualmente frequentato dai ragazzi nel weekend.