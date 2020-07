Sicilia. Drammatico incidente nel siracusano, muore centauro 30enne. I fatti sono accaduti intorno alle ore 13 di oggi luglio 2020. A perdere la vita un giovane di 30 anni residenti a Rosolini, nel siracusano.

Incidente sulla Noto-Rosolini, la dinamica

Come anticipa il sito BlogSicilia, la vittima, secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale, era in sella alla sua moto, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, avrebbe avuto un impatto con un furgoncino di marca Peugeot il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro. Le ferite riportate dal trentenne erano troppo gravi, per cui il suo cuore ha cessato di battere e sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita. Sul posto i vigili urbani stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.

