Villa Francesco Facchinetti. Non c’è dubbio, la casa dell’ex Dj Francesco è delle più trendy e cool d’Italia. Oltre alla modernità e alla tecnologia, l’abitazione di Francesco Facchinetti è molto eclettica, frizzante, accogliente, piena di passioni e di opposti.

Per la sua Facchinetti ha pensato veramente a tutto. Appassionato di videogiochi, si è fatto costruire un’intera camera dedicata esclusivamente ai videogames. Accanto alla stanza dei divertimenti è presente una piscina interna da veri nababbi. Per quanto riguarda l’esterno è formato da un meraviglioso giardino che mette in evidenza le linee essenziali della sua casa.

Il desiderio di Facchinetti Junior

Quella di Francesco Facchinetti è una grande villa nel verde di Mariano Comense che ha chiamato come la sua prima figlia. Una casa molto eclettica, frizzante, accogliente, piena di passioni e di opposti. Il produttore musicale in un’intervista, parlando della sua casa ha detto:

<“Quando mia madre mi ha detto che avrei potuto costruire sul terreno di mio nonno, nostro da quattro generazioni, è stata un’emozione. La mia famiglia viene da una cultura contadina e per noi la terra è importante, è la nostra storia”.

L’abitazione dell’ex dj si chiama Casa Mia

L’abitazione di Francesco Facchienetti ha un nome, Casa Mia, una casa pensata proprio così come è ora. Ecco le parole dell’ex compagno di Alessia Marcuzzi che appunto hanno in comune la figlioletta:

“Volevo una casa che fosse autosufficiente, e in parte lo è grazie a un impianto fotovoltaico, a uno geotermico e a pompe di calore, in classe A, senza cemento e con materiali naturali, e per questo ho scelto una struttura in legno, e molto luminosa. Infine desideravo una casa a prova di amici e famiglia: con poche stanze da letto ma comunque adatta alla compagnia”.