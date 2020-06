Seguito fino all’androne del palazzo, picchiato e rapinato. Vittima un anziano. Il colpo è stato messo a segno a inizio giugno a Torre del Greco, in via Purgatorio. A finire in manette Salvatore Tammaro e Salvatore De Simone, rispettivamente di 42 e 38 anni con precedenti di polizia. Sono gravemente indiziati di rapina aggravata.

Torre del Greco, rapinano anziano: arrestati

Oggi gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti dei due. A incastrarli le immagini di videosorveglianza.

Le telecamere degli esercizi commerciali della zona hanno consentito di raccogliere elementi nei confronti dei due uomini. Secondo gli investigatori, sono responsabili di aver commesso una rapina il 4 giugno scorso in via Purgatorio a Torre del Greco in danno di un anziano. La vittima, seguita all’interno della sua abitazione, ha subito prima un’aggressione fisica e poi una rapina. I malviventi sono scappati via col borsello contenente i documenti personali e la somma di 150 euro.