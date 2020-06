Una violentissima esplosione ha svegliato questa mattina tutti gli abitanti di via del Priorato nel centro di Napoli, una delle traversi di via Salvator Rosa.

Una donna di origini cingalese, 55 anni, è stata portata in ospedale in codice rosso: è adesso ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva Grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli.

inlineadv

Napoli, esplode bombola di gas in casa: donna gravemente ferita

Come si legge sul Mattino, la donna ha riportato ustioni gravi sulla maggior parte del corpo. Al momento la prognosi resta riservata.

La donna era da sola in casa, anche se recentemente conviveva con una ragazza. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia municipale di Napoli, una bombola di gas sarebbe esplosa in un terraneo privato.

La zona è interessata dai lavori in corso Vittorio Emanuele e quindi ci sono state forti ripercussioni sulla viabilità. “La strada è stata chiusa per circa un’ora. Da mezz’ora l’abbiamo riaperta, la situazione sta tornando alla normalità. Sul posto siamo subito intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla Protezione civile”, spiega il comandante della polizia municipale di Napoli, Ciro Esposito.

Alcuni vicini raccontano che già da qualche giorno si sentiva puzza di gas, poi stamattina il fortissimo boato che ha terrorizzato tutti.

I residenti hanno subito chiamato la polizia, i vigili del fuoco e il 118. Una signora ha visto la donna che è rimasta ferita nell’esplosione e che abita nell’abitazione dell’esplosione. “Mi sono affacciata e ho visto la porta d’ingresso dall’altra parte – prosegue – e poi c’era lei a terra. L’hanno portata via in ambulanza”.