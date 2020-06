Oroscopo giovedì 25 giugno 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa succederà durante questo giovedì ai 4 segni centrali dello zodiaco? Se siete curiosi di scoprirlo, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Il periodo piuttosto faticoso che hai vissuto è alle spalle, ora ritrovi maggiore forza e voglia di fare. Oggi, in più, emergerà in te un desiderio nascosto: valuta bene se varrà la pena assecondarlo, se non farà danni, oppure no. Momento giusto per dedicarsi alle questioni di cuore. In famiglia c’è qualche attrito, ma la situazione migliorerà con un po’ di impegno e di tempo. Sul lavoro presto un progetto potrebbe rivelarsi importante.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Vergine

La timidezza oggi potrebbe prendere il sopravvento di fronte a una persona. Potresti, tutto a un tratto perdere quella sicurezza in te stesso, nelle tue capacità, che ti caratterizza da sempre. In tal caso fai finta di niente, mostra indifferenza e procedi lungo la tua strada. Se nel lavoro un’opportunità ti era scappata, ora hai una seconda chance. Meglio non buttarsi sulle novità. Non buttarti fuori cercando di rincorrere i colleghi sporchi. Stabilisci la legge e alla fine saranno in linea. In amore è meglio evitare polemiche e discussioni.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Bilancia

Le giornate complicate sono un ricordo. Da oggi puoi prepararti a vivere dei giorni più positivi, soprattutto sul fronte relazionale. Metti però da parte le preoccupazioni legate al lavoro e concediti più vita sociale. Il momento è positivo soprattutto per l’amore, e in particolare con una persona del segno del Leone. L’amore potrebbe nascere inaspettatamente anche da un’amicizia. Le finanze vanno riviste.

Oroscopo giovedì 25 giugno 2020: Scorpione

La giornata di oggi è promettente. La stima nei tuoi confronti cresce in modo esponenziale, sia in amore che nel lavoro, a tal punto che qualcuno potrebbe perfino metterti sul piedistallo. Ma non montarti la testa. Momento difficile invece per i sentimenti, sarebbe meglio procedere con cautela. Bene i rapporti con una persona Pesci. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti improvvisi.