Quanti e quali esercizi deve fare una neomamma per tornare in forma? Vediamo insieme come dopo l’arrivo di un figlio si possa tornare al proprio peso ideale, senza però stravolgere un periodo difficile ed intenso della propria vita. A seconda della tipologia di parto infatti, naturale o con taglio cesareo, ci sono diverse dritte.

Quanto si ingrassa in gravidanza?

Normalmente in pazienti normopeso, l’aumento in gravidanza può considerarsi giusto fino ai nove chili. Una donna che durante la gestione ingrassa di circa dodici chili, può impiegare almeno altri dieci mesi per tornare al suo peso forma. Questo spesso accade senza particolari restrizioni, come abbiamo detto, in persone normalmente già in forma. Ma quando il sovrappeso è evidente prima della gestazione e il parto induce ad una stanchezza fisica ed emotiva, muoversi non farà che bene. Ma quando?

