Esiste un bar che porta il nome del virus. “Covid-19”. E’ l’insegna comparsa lungo la regionale 10 tra Borgo Veneto e Montagnana, in provincia di Padova. Gli automobilisti di passaggio rallentano, addirittura qualcuno fa inversione di marcia per rileggere bene la scritta.

Padova, spunta il “bar Covid-19”. E’ polemica

La notizia di quel locale dal nome “sinistro” ha fatto subito il giro dei paesi limitrofi scatenando un’ondata di indignazione. Dino, il gestore del bar, pensava di attirare una clientela ironica. Eppure il sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, pare non aver gradito lo spirito di iniziativa. Ha considerato quel nome sull’insegna gigante a bordo strada irrispettoso nei confronti di tutti quelli per cui il Covid-19 non è per nulla una cosa su cui scherzare. Il primo cittadino dunque ha firmato un’ordinanza per oscurare l’insegna, perché “poco rispettosa dei tempi in cui viviamo e delle miglia di vittime che si sono registrate in Italia”.