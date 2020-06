Primi parti in acqua al san Giugliano di Giugliano. Ben due mamme si sono adagiate nella vasca dell’ospedale per attendere la nascita dei loro bambini. Il piccolo Vincenzo, figlio di Giovanna, è venuto alla luce proprio durante l’immersione. Grazie all’immersione la futura mamma soffre di meno con all’aiuto dell’acqua e della professionalità di medici e ostetriche. In acqua si può anche restare solo per il travaglio e poi partorire con l’epidurale come è accaduto per la piccola Maria Rita e la mamma Imma.