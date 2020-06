Il Pesci è il dodicesimo e ultimo segno dello zodiaco, collocato tra l’Acquario che lo precede, e l’Ariete. Un segno di acqua che rappresenta lo scorrere e lo scrosciare di un fiume che può risultare a tratti torbido e a tratti limpido, proprio come la natura in questo periodo. Insomma, un varco tra l’inverno e la primavera, tra gli ultimi aliti gelidi e i primi raggi caldi del sole.

La personalità dei nati sotto questo segno è legata alle idee diverse, ad una moltitudine di forme e colori che si intrecciano a formare le caratteristiche del “contrario” e della rinascita.

Le caratteristiche del segno

Il nato sotto il segno dei Pesci è una persona generalmente molto timida, di buon carattere che viene messo costantemente alla prova dalle circostanze negative. Se però trova il suo ambiente ideale il Pesci è in grado di farsi apprezzare per tutte le sue ottime caratteristiche ed è anche in grado di diventare un buon leader.

Difetti

I difetti di chi è nato sotto il segno dei Pesci lo portano ad essere una persona difficile da comprendere. Inoltre, ha una spiccata propensione a sfuggire da ogni difficoltà che la vita gli presenta, trascorsa, il più delle volte, come una sorta di sogno a occhi aperti. Essendo il Pesci un segno piuttosto facile a intimorirsi, spesso affronta le difficoltà fuggendo dalla parte opposta del problema. Insomma, invece di affrontarlo cerca di aggirarlo in tutti i modi possibili. Questo fa sì che viva in un mondo tutto suo, fatto di intuizioni e sensibilità, tali da impedirgli di affrontare le verità.

Questo atteggiamento lo porta, spesso e volentieri, a essere bugiardo sia con chi gli sta intorno che con se stesso. Tuttavia, il suo peggior difetto è quello di scoraggiarsi facilmente e vedere sempre il lato più oscuro delle situazioni. Solitamente pigro, è facile trovare il nato sotto il segno dei Pesci, chiuso in casa a rimuginare sulla propria vita piuttosto che vederlo affrontarla. Spesso si rifugia nei vizi perché non è in grado di far emergere la sua forza di volontà e lascia che le tentazioni prendano il sopravvento. Nella sfera sessuale non riesce a imporsi e il partner trova in questo segno una facile preda alla quale è possibile fargli fare quello che più si desidera.

I pregi

Una delle sue migliori qualità è, senza dubbio, la personalità intuitiva che lo aiuta a entrare in empatia con gli altri. Gli piace, infatti, aiutare chi ne ha bisogno e dispensare consigli spesso ragionati e mai banali. Difficilmente sentirai un Pesci criticare qualcuno; di solito accetta ogni sfaccettatura di chi gli sta intorno, senza giudicare. Questo, quindi, è uno dei lati positivi che lo rendono la persona nata sotto questo segno tanto amabile. A volte si trova coinvolto in situazioni spiacevoli ma cerca sempre di appianare le dispute. Onesto e idealista sogna un mondo migliore per sé e per i suoi cari e a volte riesce a rendere reali le sue idee grazie anche alla sua creatività. Calmo e riflessivo riesce a capire chi gli sta intorno. La sua sensibilità a volte, lo ostacola nelle situazioni complicate ma, allo stesso tempo, lo spirito di adattamento tipico di questo segno fa sì che le situazioni si risolvano sempre per il meglio.

I nati sotto questo segno troppo spesso idealizzano il loro amore e ne rimangono feriti. Il loro innato romanticismo li porta a vivere con estrema passione e coinvolgimento ogni relazione, anche quelle che molte volte sono vive solo nel loro immaginario.

Il difetto di idealizzare sempre chi si ama, li porta a trovarsi con delle ferite da leccare e patemi d’animo da confortare; amori difficili, platonici e sovente a senso unico costellano la sua vita nella quale ama in maniera incondizionata. Alcuni rappresentanti del segno dei Pesci sono in grado di sfruttare questa loro indole melanconica per fare leva sugli altri ed ottenere quello a cui ambiscono.

Amore e affinità

Come per tutti gli altri segni dello Zodiaco anche i Pesci, nei rapporti di coppia, ha segni con cui riesce ad avere una perfetta armonia, e altri, invece, con i quali non riesce a costruire un rapporto duraturo. In alcuni casi, dove equilibrio e serenità sono i pilastri fondamentali di un rapporto di coppia in altri, questo binomio diventa una vera e propria chimera. Basti pensare alla difficoltosa relazione che si può instaurare tra i Pesci e il Saggittario o a quello idilliaco tra Pesci lui e Cancro lei oppure, quello equilibrato con la Bilancia. Con quale segno zodiacale, quindi, la Bilancia va più d’accordo in amore?

Curiosità dal passato e vip

Nella mitologia questo segno è legato ad Eros e Afrodite che si gettarono in mare per sfuggire a Tifone, dal quale erano perseguitati. I due amanti vennero salvati da una coppia di delfini mandati da Poseidone e, per onorare questo salvataggio, Giove porta in cielo i due mammiferi e li fa diventare stelle della costellazione dei pesci.

I vip nati sotto il segno dei Pesci: Rihanna, Justin Bieber, Francesca Michielin, Stefano Accorsi, Michael Chang, Matilde Brandi, Eva Herzigova, Drew Barrymore, Isolde Kostner, Alessandro Nesta, Gianluca Zambrotta.